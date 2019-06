Oranje in play-offs tegen Portugal, het kan zomaar

Bondscoach Ronald Koeman en zijn staf zitten vandaag in Zeist bijeen. Ze evalueren de finaleronde van de Nations League en daarna begint officieel de vakantie. Er is genoeg om op terug te blikken. Maar een blik vooruit is óók gewenst. In Nederland wordt nog lacherig en schouderophalend gekeken naar de vliegende start van Noord-Ierland in de kwalificatiepoule voor het EK van 2020 (12 uit 4, tegen Nederland 3 uit 2). Maar als bondscoach kun je zoiets maar het beste serieus nemen. Al was het maar omdat eventuele play-offs geen pad zijn waar je graag op terechtkomt in een alternatieve route naar het EK.



Want die play-off, waar Oranje al een ticket voor op zak heeft, is niet meer de barrage die het in het verleden was. Ooit speelde Nederland onder Guus Hiddink tegen Ierland. Eén play-offduel op neutraal terrein in Liverpool. Het werd 2-0 en het EK van 1996 was alsnog bereikt. Maar de play-offs straks krijgen hetzelfde format als afgelopen week de finaleronde van de Nations League. Met eerst een halve finale en daarna een finale, tegen in principe een land dat net als Nederland zelf uitkwam op het A-niveau van de Nations League. En alleen de winnaar van die twee gevechten gaat naar het EK.