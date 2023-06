Oranje jaagt op hoofdprijs in eigen land: ‘Vier jaar geleden leefde onvoldoende het besef waar we voor speelden’

Slechts twee wedstrijden is Oranje verwijderd van een hoofdprijs, nog altijd de eerste sinds 1988. Tegelijk voelt het duel met Kroatië óók als een zomerse oefenwedstrijd. Maar wat is de Nations League precies waard voor dit Nederlands elftal? ,,Als je je nu onvoldoende realiseert dat je om een prijs speelt, krijg je daar later spijt van.’’