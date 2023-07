Oranje Leeuwinnen bewijzen gelijk Jackie Groenen met ruime zege in uitzwaaiduel met België

Een ruime overwinning (5-0) op België en vijf verschillende doelpuntenmakers tijdens de uitzwaaiwedstrijd in een sfeervol Parkstad Limburg Stadion. De Oranje Leeuwinnen stappen vrijdag met een goed gevoel in het vliegtuig naar de andere kant van de wereld voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

,,Het heeft geen zin om zo’n uitzwaaiwedstrijd te spelen tegen een tegenstander waarvan je je afvraagt of je met 5-0, 8-0 of 11-0 gaat winnen”, zo werd België, dat niet naar het WK gaat, vooraf bestempeld door bondscoach Andries Jonker. Het was volgens hem vooral een nuttige testcase in aanloop naar de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal. Het werd uiteindelijk 5-0, een stand die met gemak ook al bij rust op het scorebord had kunnen staan voor de Oranje Leeuwinnen. België had weinig in de melk te brokkelen tijdens het uitzwaaifeestje van de Nederlandse WK-gangers.

Lieke Martens, Sherida Spitse (penalty) en Lineth Beerensteyn bewezen in de eerste helft het gelijk van Jackie Groenen. ,,Als we er nou allemaal eentje inschieten, dan komt het wel goed”, had de middenvelder van Paris Saint-Germain geantwoord op de vraag wie er moet gaan scoren nu Vivianne Miedema er vanwege haar blessure niet bij is en ook eredivisietopscorer Fenna Kalma niet werd geselecteerd. Ze maakte zich totaal geen zorgen en met drie verschillende doelpuntenmakers in de eerste helft bleek dat voorlopig terecht. Stefanie van der Gragt had zelfs nummer vier kunnen zijn, maar zij miste na een kwartier een strafschop.

Het gebeurde allemaal onder het toeziend oog van onder anderen voormalig keepster Sari van Veenendaal en de geblesseerde all-time topscorer Vivianne Miedema. Zij waren twee van de in totaal ruim 12.000 toeschouwers die voor een gezellige sfeer zorgden in Kerkrade. Desondanks was dat aantal fans wel een groot contrast met de 30.640 fans die vier jaar geleden naar Eindhoven kwamen voor het uitzwaaiduel voor het WK in Frankrijk. Jonker en Groenen lieten vooraf al weten bepaald geen fan te zijn van de 20.45 uur als aanvangstijdstip op een zondagavond in Kerkrade.

Toch werd de uitzwaaiwedstrijd wel het uitzwaaifeestje – al was het dan met minder fans – waarop gehoopt werd. Iets waar Victoria Pelova met de vierde goal ook nog een steentje aan bijdroeg. Ze was, samen met Esmee Brugts, wederom een van de twee vleugelverdedigers in het verwachte 5-3-2-systeem. Na een matige start herpakte de speelster van Arsenal zich door de 4-0 binnen te werken en daarmee het aantal verschillende doelpuntenmakers op vier te brengen.

Speelschema WK

De Oranje Leeuwinnen treffen dit jaar op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase, die Nederland afwerkt in Nieuw-Zeeland. Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal, dat van 20 juli tot en met 20 augustus plaatsvindt.

Daarmee was de feestvreugde echter nog niet voorbij. Everton-spits Katja Snoeijs zorgde in de laatste tien minuten nog voor naam vijf op het scoreformulier. In de rebound zorgde zij voor de 5-0 eindstand waarna het daadwerkelijke uitzwaaien kon beginnen.

Morgen spelen de wisselspelers van Nederland en België nog een besloten oefenwedstrijd, waarna de selectie vrijdag in het vliegtuig naar Australië stapt. Daar zal de selectie alvast wennen aan het tijdsverschil en een oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea spelen. Vervolgens trekt de selectie naar het basiskamp in Tauranga, Nieuw-Zeeland. Op 23 juli (09.30 uur Nederlandse tijd) volgt de eerste groepswedstrijd tegen Portugal. Op 27 juli (03.00 uur) en 1 augustus (09.00 uur) wachten duels met de Verenigde Staten en Vietnam.

Columns Vivianne Miedema

Vivianne Miedema maakt elke maand voor deze site een column over wat haar beweegt in het (inter)nationale vrouwenvoetbal. Lees al haar columns hier. De topscorer van de Oranje Leeuwinnen is er komende zomer bij het WK in Australië en Nieuw-Zeeland vanwege een zware knieblessure overigens niet bij.

