Oranje Leeuwinnen in polonaise langs Nkufo

EindejaarsserieWe tellen dagelijks af tot het einde van het jaar met een persoonlijk relaas van verslaggevers. In aflevering 5 van de eindejaarsserie vertelt Daniël Dwarswaard over de Europese titel voor de Oranje Leeuwinnen in eigen land. Een ploeg die hij afgelopen zomer dagelijks volgde en na de finale in Enschede dronken van geluk de polonaise zag lopen.

Door Daniël Dwarswaard

De mixed-zone is een fascinerend fenomeen. Het is de plek in het stadion waar sporters na hun (wan)presteren journalisten ontmoeten. Mixed zones zijn er in allerlei categorieën. Grote sfeerloze ruimtes in het licht van tl-bakken tijdens een EK-voetbal. Of juist knusse plekjes in een bruine gang naast de kleedkamer van de scheidsrechter zoals bij Cambuur Leeuwarden.

In mixed zones hangt altijd emoties of spanning. Voetballers die helemaal geen zin hebben in al die camera’s of notitieblokjes. Of spelers die juist in alle euforie van een prestatie opgewekt hun verhaal doen.

Beklijvend toernooi

Ik zie in 2017 veel mixed zones. Tijdens het Europa League-avontuur van Ajax, bij wedstrijden in onze eigen eredivisie. Maar met afstand de meest fascinerende mixed zone zie ik op 6 augustus in de Grolsch Veste in Enschede. De voetbalsters van Oranje zijn een uur eerder kampioen van Europa geworden. Als bekroning van een beklijvend toernooi.

Een overijverige beveiliger neemt zijn taak uiterst serieus. In zijn hoofd komen de instructies van die ochtend nog een keer voorbij. Je ziet hem denken en kijken: de speelsters achter dít lintje. Buitenlandse pers híer, Nederlandse journalisten dáár. Hij is een tikkeltje nerveus of alles wel goed komt. En dat heeft niet bepaald een positief effect op zijn humeur.

Maar dan zijn daar de speelsters. Ze maken van de mixed-zone een soort foute skihut, dronken van geluk. Sommigen dronken van die twee alcoholische drankjes. Dat krijg je na een nonnenbestaan van anderhalve maand rust en reinheid. Shanice van de Sanden is de machinist van de polonaise en levert geen half werk. De stoet voetbalsters belandt zelfs buiten het stadion. Zo, hup, voor de hoofdingang van de Grolsch Veste. Langs het standbeeld van FC Twente-icoon Blaise Nkufo om vervolgens via een nooddeur weer tussen de journalisten te belanden.

Vechten tegen vooroordelen

Hier staan niet alleen Europees kampioenen. Hier staan meiden die jarenlang vochten tegen vooroordelen. Meiden die werden uitgelachen toen ze vroeger tussen de jongens voetbalden. Meiden die voor een fooi in het Nederlandse elftal speelden. Meiden die soms als puber hun ouders verlieten voor hun carrière. Dat allemaal komt los op die paar vierkante meters van de mixed zone. We schrijven onze notitieblokken vol.

Alles en iedereen door elkaar.

De boze beveiliger geeft het op.