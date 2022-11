Oranje Leeuwinnen overtuigen tegen Costa Rica en slagen nu wél voor 5-3-2-examen van Andries Jonker

Louis van Gaal maakte vandaag bekend welke 26 spelers een kans maken om in zijn 5-3-2-formatie te spelen in Qatar. In zijn schaduw bekijkt zijn protegé Andries Jonker, bondscoach van de Oranjevrouwen, of dat systeem ook aan de Nederlandse voetbalsters toebedeeld is. Vanavond tegen Costa Rica boekte hij in elk geval een met name in de eerste helft overtuigende oefenzege: 4-0.

5-3-2 of 3-5-2, zo je wil. Het systeem is sinds de rentree van Louis van Gaal als bondscoach van de mannen nationaal discussievoer. Bij de vrouwen is dat zeker niet het geval, maar Andries Jonker – als ex-assistent toch al vertrouwd met Van Gaal – wil deze interlandperiode wel bepalen of die formatie ook een optie kan zijn voor de Oranjevrouwen.

In de vorige interlandperiode probeerde hij het onder meer tegen Noorwegen, maar waren zijn speelsters zo zoekende dat hij in allerijl na een kwart wedstrijd terugswitchte naar het vertrouwde 4-3-3 waarin de Nederlandse voetbalsters al zo vaak succesvol waren. Maar, zo constateerde Jonker, het was nog te vroeg om die formatie met vleugelverdedigers definitief op te geven. En dus trainde hij daar deze week volop op en koos hij er vanavond tegen Costa Rica voor om het nog een keer in de praktijk te brengen.

In Utrecht, dus, soort van heilige grond voor Jonker en zijn speelsters. Hier werd directe WK-kwalificatie een paar maanden geleden bewerkstelligd met een doelpunt ver in blessuretijd tegen IJsland (1-0). En ook vanavond was Stadion Galgenwaard vruchtbare grond voor de Leeuwinnen.

Volledig scherm De opstelling van Oranje © ANP

Zonder Vivianne Miedema, Jill Roord (niet opgeroepen om ze rust te geven) en Lieke Martens (niet fit) koos hij voor het eredivisieduo Fenna Kalma en Romée Leuchter voorin. Victoria Pelova kreeg op het middenveld een kans naast Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk. Esmee Brugts, het grootste talent van de selectie, kreeg opvallend genoeg een basisplaats als vleugelverdediger op links.

Gevaar uit hoekschoppen

Van de onwennigheid van de vorige keer was dit keer helemaal geen sprake tegen Costa Rica, ook een WK-deelnemer volgend jaar in Nieuw-Zeeland en Australië en de nummer 37 van de FIFA-wereldranglijst. Geen sterke tegenstander, maar Oranje worstelde in het afgelopen jaar wel vaker tegen zwakkere zusters. Ditmaal stond het in de rust al maar liefst 4-0.

Leuchter nam twee hoekschoppen waaruit Van de Donk en Dominique Janssen scoorden. Kalma zorgde voor 3-0 en de ene vleugelverdediger (Brugts) maakte de vierde op aangeven van de andere, Kerstin Casparij. Na rust bloedde de partij, na drie wissels in de rust, op enkele Nederlandse kansen na dood en bleef het dus bij 4-0.

Volledig scherm Andries Jonker in gesprek met Dominique Janssen. © ANP

Jonker zal met name in de eerste helft met genoegen hebben gekeken naar de 5-3-2-uitvoering van vanavond. ,,Ik wil erachter komen of het een serieus alternatief is of niet meer dan een plan-B als we iets moeten forceren”, zei hij in de voorgalm. En ook: ,,Na deze window wil ik daar wel een gevoel over hebben. Een conclusie. Ik ben niet van plan om het in februari weer zo aan te pakken. Of ik heb dan het gevoel dat het de tijd en de moeite waard is, of niet.”

Bondscoach zeer tevreden

Jonker was ,,zeer tevreden” over het spel van zijn team tegen Costa Rica. ,,We hebben gewonnen, goed gespeeld en ik heb veel speelsters aan het werk kunnen zien. Alle doelstellingen zijn dus gerealiseerd”, zei Jonker bij ESPN.

,,De vorige keer gierden de zenuwen door de keel, het ging toen niet", over het eerdere 5-3-2-experiment. ,,Op de training was toen wel al sprake van een goede uitvoering en deze week weer. Dit keer kwam het er ook in de wedstrijd uit. We speelden in een veel te hoog tempo voor Costa Rica en lieten de bal steeds snel van kant naar kant gaan. Na een half uur was het voor hen over.”

Dinsdag oefenen de Oranjevrouwen tegen Denemarken. Mogelijk probeert Jonker het dan nog een keer in dit systeem. Na vanavond heeft hij daar in elk geval goede argumentatie voor.

Wiegman met Engeland veel te sterk voor Japan Bondscoach Sarina Wiegman heeft met de Engelse voetbalsters weer een overtuigende overwinning geboekt. De kampioen van Europa versloeg Japan in de Spaanse stad Murcia in een oefeninterland met 4-0. Japan is de nummer 11 van de wereld en veroverde in 2011 de wereldtitel. Volledig scherm Sarina Wiegman © Action Images via Reuters Engeland is onder de vorig jaar aangestelde Wiegman nog altijd ongeslagen: 25 wedstrijden leverden 22 overwinningen op en drie keer een gelijkspel. Vorige maand versloegen de Engelsen ook wereldkampioen de Verenigde Staten met 2-1. Op het EK van afgelopen zomer in eigen land veroverde de ploeg van Wiegman de titel.