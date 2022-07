Oranje Leeuwinnen zien kansen in kwartfinale EK: ‘Frankrijk heeft moeite op toernooien’

Door Tim Reedijk



Bestaat er zoiets als thuisvoordeel op een EK, als je niet het organiserende land bent? In elk geval heeft Frankrijk wel wat ervaring met het New York Stadium, waar vanavond om 21.00 de kwartfinale van het EK tussen de Fransen en de Oranjevrouwen wordt gespeeld. Alle drie groepswedstrijden speelde Frankrijk in Rotherham, met zeges op Italië (5-1) en België (2-1) en een gelijkspel tegen IJsland (1-1).

Oranje ‘debuteert’ vanavond in Rotherham en doet dat niet als favoriet. Frankrijk is de nummer drie van de FIFA-wereldranglijst, Oranje staat een plek lager. In februari oefenden beide landen tegen elkaar en wonnen de Fransen overtuigend met 3-1. Frankrijk heeft op het oog een selectie die meer kwaliteit herbergt dan het Nederlands Elftal, maar feit is dat toernooien en Frankrijk nooit een gelukkige combinatie is geweest. Nooit kwamen Les Bleues verder dan de vierde plek op een groot eindtoernooi. Op het EK zat er nooit (!) meer in dan een plek in de kwartfinales.

Nee, dan Nederland. Een voetballand dat lange tijd een redelijk anonieme rol op het voetbaltoneel speelde, maar nu enkele jaren tot de mondiale top behoort én ook zo presteert. Verrassend EK-goud in 2017, de WK-finale in 2019. Op beide toernooien strandde Frankrijk in de kwartfinales. Voor de Olympische Spelen van 2021 kwalificeerde Frankrijk zich niet eens, terwijl Oranje de kwartfinale haalde.



,,Frankrijk heeft moeite op toernooien”, constateert ook middenvelder Jill Roord (25), één van de sterkhouders van Oranje dit toernooi. ,,Maar goed, ze hebben veel kracht, individuele kwaliteit en snelheid. Verdedigend zijn ze minder gedisciplineerd. Daar zien we kansen. Het is wel echt een topwedstrijd; het had zo de finale kunnen zijn. Het is enigszins gek dat we zo vroeg in het toernooi deze wedstrijd al spelen.”

Rechtsback Lynn Wilms (21) komt de Franse linksbuiten Delphine Cascarino tegen, één van de sterspeelsters van Frankrijk. ,,Dat schrikt me niet af, hoor, zo ben ik niet. Hoe ik het ga doen? Honderd procent gas geven, mijn leven geven op het veld, dat is mijn strijdplan. We gaan er gewoon voor. Ik weet dat Cascarino tweebenig is, zeer verfijnd. Die beelden heb ik ook gezien. Maar ik ga uit van eigen kracht. Frankrijk is een heel goede ploeg, maar wij óók als we voor elkaar werken. Wij gaan dus ook absoluut ons eigen spel spelen.”

