Oranje mag Koeman nog een keer overtuigen

Het Nederlands elftal sluit vanavond in Turijn tegen Italië vanaf 20.45 uur een serie van vier oefenwedstrijden af. Na die ontmoeting gaat bondscoach Ronald Koeman de balans opmaken en kijken hoe hij dit najaar het beste Duitsland en Frankrijk partij kan bieden in de nieuwe Nations League.



De opvolger van Dick Advocaat is tijdens de oefenduels met Engeland (0-1), Portugal (3-0) en Slowakije (1-1) al veel wijzer worden. De speelwijze met vijf verdedigers staat wel vast. Het heeft er veel van weg dat hij Italië met een sterke ploeg gaat bestrijden. Vaststaat dat Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en Jasper Cillessen terugkeren in de basisploeg, net als waarschijnlijk Ryan Babel. Marten de Roon verschijnt na vier invalbeurten voor het eerst aan de aftrap.



Italië ontbreekt net als Oranje op het WK in Rusland. De viervoudig wereldkampioen verloor vrijdag nog een oefenwedstrijd tegen Frankrijk (3-1). De nieuwe bondscoach Roberto Mancini kiest tegen Oranje voor veel onervaren internationals.