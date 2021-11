Oranje mist Bijlow tegen Noorwegen, Van Gaal roept Krul op als vervanger

Situatie van ernstig zieke Simon Kistemaker opnieuw verslech­terd

De situatie van Simon Kistemaker is opnieuw flink verslechterd. De voormalig trainer kwakkelt de laatste jaren al met zijn gezondheid en is nu opnieuw getroffen door ziekte. De 81-jarige Kistemaker kampt met darmkanker, prostaatkanker en uitzaaiingen in zijn longen en lever.

14 november