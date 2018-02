Oranje oefent uit tegen Slowakije en Italië

Slowakije was de slechtste nummer twee en ging niet door naar de play-offs voor een WK-ticket. Italië werd in die play-offs door Zweden uitgeschakeld.



Het duel met Slowakije vindt plaats op 31 mei in Trnava. Vier dagen later wacht Italië in het Allianz Stadium van Turijn, de thuishaven van Juventus. De laatste keer dat Oranje Slowakije trof was op 30 mei 2012. Nederland won toen met 2-0. Het laatste duel met Italië, vorig jaar maart, werd in de ArenA verloren: 1-2.



Het Nederlands elftal ontvangt Engeland op 23 maart in Amsterdam, drie dagen later speelt het in Genève een oefenduel met Portugal.