Oranje onder 17 blijft maar winnen op EK in Engeland

Fortuna neemt Belgische verdediger Ciranni over van MVV

14:15 Fortuna Sittard heeft de Belgische voetballer Alessandro Ciranni vastgelegd. De 22-jarige verdediger komt over van MVV en tekent een contract voor drie jaar bij de uit de Jupiler League gepromoveerde club. Ciranni is de eerste versterking van de Limburgse club die na zestien jaar weer gaat uitkomen in de eredivisie.