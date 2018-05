Oranje onder 17 geniet: 'Dit gaan we in de toekomst nog vaker laten zien'

Juist ook omdat het ‘grote’ Oranje nu niet zijn meest opwindende jaren doormaakt. Of de EK-winst van zijn elftal de hoop is die doet leven? ,,Het is in elk geval een signaal dat er een goede lichting aan zit te komen”, stelt Van Wonderen. ,,Het is nu aan die jongens om zich snel nog verder te ontwikkelen. Dat doe je wanneer je in de basis speelt bij jouw club, bij voorkeur een grote club.”



Een van zijn spelers, aanvoerder Daishawn Redan, speelt al bij zo’n grote club: Chelsea. Hij toont deze maandagmiddag als eerste de beker wanneer het vliegtuig is geland in Rotterdam. ,,Dat ding is echt heel zwaar, man”, klinkt het voor de verschillende camera’s. ,,Maar we hebben het er voor over. Ik ben super trots op de boys. We zijn een stel jongens waar elftallen bang van worden. En dat gaan we in de toekomst hopelijk nog veel vaker laten zien.”