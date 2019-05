Oranje onder 17 naar halve finale EK na ruime zege op België

Ticket voor WK binnenOranje onder 17 heeft zich geplaatst voor de halve finales op het EK in Ierland. De ploeg van coaches Peter van der Veen en Kees van Wonderen won in de kwartfinale met 3-0 van België.

Door de zege op de zuiderburen behoort Oranje nu bij de vijf beste landen van dit EK, waarmee ook plaatsing voor het WK onder 17 is veiliggesteld. Dat WK wordt later dit jaar (waarschijnlijk in oktober) gehouden in Brazilië.

Sontje Hansen opende vanavond in het Ierse Bray na 26 minuten de score door in de rebound binnen te tikken, nadat zijn Ajax-teamgenoot Brian Brobbey op de paal had geschoten. Linksback Anass Salah-Eddine, die ook uitkomt voor Ajax, maakte er in de 40ste minuut met een fraaie volley 2-0 van voor Nederland. Liverpool-talent Ki-Jana Hoever maakte er een kwartier voor tijd ook nog 3-0 van na een fraaie actie over de rechterflank.

Oranje speelt donderdag in de halve finale tegen Hongarije of Spanje. De jeugdteams van die landen staan morgenavond nog tegenover elkaar in Dublin.