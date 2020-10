Oranje-spelers teleurgesteld na nederlaag tegen Mexico: 'Maar laten we positief blijven’

,,Laten we positief blijven”, zei Memphis bij de NOS. ,,In deze samenstelling hadden we niet eerder gespeeld. Dan is het even wennen. In bepaalde fases liep het wel wat beter. Het is ook belangrijk dat jongens hebben kunnen debuteren en ervaring op hebben gedaan. Maar het is natuurlijk lastig dat veel spelers ontbreken die er normaal wel bij zijn. Maar zondag spelen we weer, tegen Bosnië. Dan gaat het beter.”

Quote Dit is waar ik keihard voor werk op de club, dit is wat ik wil. Steven Berghuis

Steven Berghuis kreeg na tijden eindelijk weer eens een basisplaats in Oranje en liet een prima indruk achter. ,,Dit is waar ik keihard voor werk op de club, dit is wat ik wil”, zei Berghuis in gesprek met de NOS. ,,Ik wil beslissend zijn, zoals ik ook op de club ben. Dat is helaas vanavond niet gelukt. Ik was wel naar dat moment op zoek”, zei Berghuis.



De rechtsbuiten werd na een uur spelen naar de kant gehaald door de nieuwe bondscoach Frank de Boer. ,,Ik moet mijn plek hier verdienen. Dat is wel een van mijn doelstellingen, om belangrijk te zijn voor mijn ploegen en echt iets toe te voegen. Ik ben steeds op zoek naar momentjes om het verschil te maken. Nu had ik één schot op doel, daar bleef het bij. Ik was naar net even wat meer op zoek.”

Volledig scherm Steven Berghuis. © BSR Agency

Net als Berghuis maakte ook Koopmeiners indruk. De middenvelder maakte voor het eerst zijn opwachting in het Nederlands elftal. ,,Ik ben iemand die graag de ballen opeist, het maakt voor mij niet uit of dat bij AZ is of hier”, zei Koopmeiners. “Ik probeer altijd mijn ‘ding’ te doen.” Toch verliep zijn debuut niet zoals gewenst. ,,De nederlaag zorgt voor een zure nasmaak. Je wil iedere wedstrijd winnen, of het nou je debuut is of niet, een oefenwedstrijd of een duel uit de Nations League. Het was ook wel onnodig.”

Geen Barça voor Memphis Memphis gaf na afloop van de verloren wedstrijd aan te balen van zijn stukgelopen transfer van Lyon naar Barcelona. ,,Alles was eigenlijk rond, maar dan voorkomen een paar regeltjes dat het niet doorgaat. Dingen gaan nu eenmaal zoals ze gaan. En wie weet wat de toekomst allemaal nog brengt.”

Volledig scherm Memphis Depay of Holland, Tim Krul of Holland, nederland, holland, netherlands, oranje, the netherlands during Holland - Mexico NETHERLANDS ONLY COPYRIGHT SOCCRATES/BSR © BSR Agency