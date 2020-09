Oranje stijgt een plekje op de wereldranglijst

Gratis souflaki voor hat­trick-held Giakoumak­is bij VVV

14 september Voor Georgios Giakoumakis had de eredivisie niet mooier kunnen beginnen. De Griekse spits scoorde zondag driemaal namens VVV in de met 3-5 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen. Wie is hij en hoe is technisch manager Stan Valckx van de Limburgse club hem op het spoor gekomen?