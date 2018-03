Oranje toont tegen Portugal dat er wel degelijk hoop is

En hoe. Voor rust vielen nog twee goals uit aanvallen die met dodelijke efficiëntie werden uitgevoerd. En opvallend: twee keer hadden twee centrale verdedigers er een beslissend aandeel in. Bij de 0-2 liep Matthijs de Ligt helemaal door naar de achterlijn. Uit zijn harde voorzet kopte Ryan Babel even hard raak. En de 0-3 kwam op naam van Virgil van Dijk, met De Ligt ook hier als aangever van de goal. Portugal werd vakkundig lamgelegd in die uitstekende eerste helft.



Belangrijk bleek de keuze voor Davy Pröpper als middenvelder met 'de punt naar achteren' in het 3-5-2 systeem. Hij was misschien wel de beste man op het veld. Altijd vrij, altijd overzicht, zuiver in de passing. En een steun voor de andere twee middenvelders Van de Beek en Wijnaldum. Bij PSV zeiden ze vaak: 'Davy besef zelf niet half hoe groot zijn mogelijkheden zijn. Zo bescheiden. Misschien een tikje te flegmatiek ook.'



Premier League

Maar in Engeland lijkt hij definitief tot leven gewekt, de marathonman van Brighon. Pröpper draait er een uitstekend debuutseizoen en miste pas 15 minuutjes in de Premier League. En in de spits viel ook inbreng van Ryan Babel op.



Voor een Oranje in wederopbouw is hij daar voorlopig de meest geschikte man. Babel blinkt nergens echt in uit, maar hij kan wel van alles wat. En zijn belangrijkste pré ten opzichte van bijvoorbeeld Bas Dost, is dat Babel veel beweeglijker is. Met zijn snelheid was hij gisteren ook in de diepte aanspeelbaar.



Terwijl Pröpper en Babel en alle anderen bij Oranje een gerieflijke avond beleefden, ging de verwachte ster van de avond aan de overkant bloedchagrijnig over het veld. Bij Cristiano Ronaldo lukte juist bijna niks.



Selfie

Het begon er al mee dat hij in de eerste minuut onderste boven werd gebeukt door Tonny Vilhena. Daarna claimde hij vergeefs een penalty. Later bestormde tot twee keer toe een supporter het veld voor een selfie met hem. En uiteindelijk kon hij na 68 minuten douchen. Mokkend en scheldend, op een feestelijke avond voor de tegenpartij.