Oranje zonder Miedema op Algarve Cup

PSV niet akkoord met drie duels schorsing Lozano

19 februari De KNVB eist in een schikkingsvoorstel drie wedstrijden schorsing voor Hirving Lozano na zijn elleboogstoot in het gezicht van Lucas Woudenberg van afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (2-2). PSV en Lozano gaan hier niet mee akkoord.