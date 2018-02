Oranjeleeuwinnen voetballen weer: hoe, wat en waarom?

Daniël Dwarswaard

De Algarve Cup. Pardon? Wat staat daar op het spel?

In principe niet heel veel. Het toernooi in Zuid-Portugal is namelijk vriendschappelijk. Maar wél met een sterk deelnemersveld waardoor er genoeg prestige op het spel staat. Vijf van de landen uit de top tien van de wereldranglijst zijn van de partij. Naast Nederland (7de) zijn dat Australië (4), Canada (5), Japan (9) en Zweden (10). Nederland speelt vanmiddag dus direct een topwedstrijd tegen Japan. Tijdens het WK 2015 werd Oranje nog uitgeschakeld in de achtste finale door de Aziatische vrouwen.

Nederland speelt in de poulefase vrijdag tegen Denemarken. De tegenstander die Nederland afgelopen zomer nog versloeg in de EK-finale. Maandag volgt nog een wedstrijd tegen IJsland. Woensdag is de finaledag, op basis van de resultaten in de groepsfase wordt de tegenstander bepaald.

Hoe gaat het eigenlijk met de Oranjevrouwen?

Als regerend Europees kampioen is alles anders. Iedereen verwacht dat de Oranjevrouwen na die beklijvende zomer in eigen land elke wedstrijd winnen. Maar nee, dat is niet het geval. Sterker nog, de laatste twee wedstrijden leverde geen overwinning op. Vorige maand werd verloren van Spanje (0-2), maar ook dat was een oefenpotje. Eind vorig jaar beet Oranje zich in Nijmegen stuk op elf taaie Ierse vrouwen die alleen maar verdedigden. Dat is dus het lot van de Europees kampioen. Tegenstanders denken wel een paar keer na voordat ze geslacht worden.

Bij Oranje ontbreken overigens Daniëlle van de Donk en Vivianne Miedema vanwege blessures. Die laatste was in Portugal graag verder op zoek gegaan naar het doelpuntenrecord aller tijden voor Nederland. De gestopte Manon Melis staat op 59 doelpunten. Miedema, 21 jaar nog maar, heeft 49 goals als international gemaakt.

Wanneer gaat het weer om het ‘echie’?

Dat duurt nog even. Op vrijdag 6 april gaat de WK-kwalificatie verder. Dan speelt Oranje in het stadion van PSV tegen Noord-Ierland. Bij een uitverkocht huis wordt dat de beste bezochte vrouwenwedstrijd ooit in Nederland. Dat record staat nu op ruim 28.000 toen Nederland afgelopen augustus de EK-finale tegen Denemarken speelde in de Grolsch Veste van FC Twente.

Nederland ligt overigens op koers voor deelname aan het WK volgend jaar in Frankrijk. Na drie wedstrijden zijn de Oranjevrouwen koploper in de poule met zeven punten. De zeven groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De vier beste nummers twee strijden voor het laatste Europese ticket.