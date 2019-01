Oranjevrouwen met Tukkers Roord, Dekker en Jansen naar Zuid-Afrika

Tijdens het trainingskamp, van 14 tot en met 21 januari, oefent de Europees kampioen tegen Zuid-Afrika. Oranje treft de nummer 48 van de wereldranglijst, die zich voor het eerst heeft geplaatst voor het WK, op zaterdag 19 januari in Kaapstad. De Nederlandse voetbalsters zijn op de mondiale eindronde in de groep gekoppeld aan Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada.



,,We gebruiken het trainingskamp om onze speelwijze door te ontwikkelen en met de speelsters te praten over hoe ze de komende periode kunnen invullen’’, zegt Wiegman. ,,In mei moet alles klaar zijn, we moeten zorgen dat ze dan fris en fit aan het WK kunnen beginnen.’’