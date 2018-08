Oranjevrouwen onder 20 op drempel van kwartfinale op WK

Feyenoord doet aangifte tegen fakkelgooi­ers

7 augustus Feyenoord heeft bij de politie aangifte gedaan tegen de fans die zaterdag in Eindhoven fakkels op het veld gooiden aan het begin van de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Vanuit het vak waar de Rotterdamse aanhang zat, werd al in de eerste minuut heel wat vuurwerk op het veld geworpen. Het leidde ertoe dat de wedstrijd even moest worden stilgelegd.