Oranjevrouwen treden vanavond aan zonder Wiegman op de bank

Stefanie van der Gragt is er tegen de VS niet bij. De speelster van Ajax liep woensdag op de training een bovenbeenblessure op. Zij is in de selectie vervangen door Caitlin Dijkstra, die nooit eerder werd opgeroepen. Naar verwachting is Van der Gragt er dinsdag wel bij in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo, die eveneens in Breda wordt gespeeld. Oranje is al zeker van plaatsing.