Orkun Kökcü doet van zich spreken bij besloten oefenduel Feyenoord, kleine zege PSV

In een besloten oefenduel in de Kuip heeft Feyenoord vanmiddagmet 3-1 gewonnen van PEC Zwolle. De hekkensluiter van de eredivisie kwam opdagen nadat de Rotterdammers een oefenwedstrijd tegen Club Brugge in Spanje hadden laten schieten. Orkun Kökcü was tegen PEC met twee treffers de grote man bij Feyenoord.

Voor Feyenoord scoorde ook Delano Ladan nog. Hij maakte de 3-1 voor de Rotterdammers. PEC had in de eerste helft door Yuta Nakayama de gelijkmaker laten aantekenen.

Feyenoord zou gisteren afreizen naar Marbella waar het vandaag tegen de club van Alfred Schreuder zou oefenen. Volgens de club waren er op het Marbella Football Center, waar op dit moment meerdere ploegen uit verschillende landen op trainingskamp zijn, echter meerdere coronabesmettingen geconstateerd. Feyenoord schrapte afgelopen weekeinde, vanwege meerdere coronagevallen binnen de staf en selectie, een voor deze week gepland trainingskamp in Jerez.

Feyenoord hervat de competitie op zaterdag 15 januari in de Kuip tegen Vitesse. Bij PEC maakte Sai van Wermeskerken zijn rentree na een lange absentie. De verdediger stond maanden langs de kant met een zware knieblessure.

PSV

PSV won vanmiddag een oefenduel met het Duitse Teutonia Ottensen met 2-1. In de laatste minuut werd een gelijkspel afgewend. Bij de Eindhovense ploeg ontbrak een groot aantal spelers door blessures en corona-besmettingen. Om privacy-redenen maakt PSV niet meer bekend wie door het virus afwezig zijn. Tijdens het duel maakte centrale verdediger Jenson Seelt (18) zijn debuut in de basis en hij maakte negentig minuten vol. Seelt krijgt voorlopig de kans om zich te laten zien bij de A-selectie, nu André Ramalho enkele maanden geblesseerd is.

Volgens een van de aanwezigen zou Fofana de winnende goal hebben gemaakt, nadat Gakpo voor rust de eerste zou hebben had gemaakt. Een officiële bevestiging is er nog niet en die komt er waarschijnlijk ook niet.



PSV liet door de huidige corona-situatie geen eigen of externe journalisten toe bij het duel. De club hoopt met een sober regime nieuwe problemen te voorkomen. De wedstrijd was ook voor niemand anders toegankelijk, behalve de spelers en staf van beide clubs, arbiters, enkele stewards en een paar officials. Teutonia Ottensen twitterde wel over de eigen verrichtingen tijdens de wedstrijd, maar zonder namen van PSV’ers te noemen.

Fortuna Sittard speelde in Gelsenkirchen met 1-1 gelijk tegen Schalke 04. Het Limburgse doelpunt werd gemaakt door Arianit Ferati. FC Twente - Eintracht Braunschweig eindigde ook in 1-1. Virgil Misidjan nam de 1-0 voor zijn rekening in Hengelo.