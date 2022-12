Orkun Kökcü ging samen met Mohamed Taabouni op bedevaart naar Mekka: ‘Een ervaring voor het leven’

,,Mekka is een heel heilige plek voor moslims”, zei Taabouni na de met 1-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Strasbourg in Portugal. ,,We hebben ons daar vooral gefocust op religie, ons geloof, et cetera. Het was heel rustgevend. Het heeft me goed gedaan.” De 20-jarige middenvelder maakte in het Estádio Algarve uit een vrije trap het enige doelpunt.



Taabouni kwam na rust in het veld, Feyenoord-captain Kökcü speelde alleen de eerste helft. ,,Het was een ervaring voor het leven, vooral om dat samen te doen”, aldus Taabouni. ,,We hadden het er lang over gehad. Dat we dit nu samen konden doen, is heel mooi.”