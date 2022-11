Orkun Kökçü trots op koploper Feyenoord: ‘Met zoveel nieuwe spelers is dit knap, maar we kunnen nog veel beter’

Feyenoord gaat na de 5-1 overwinning op Excelsior als ‘winterkampioen’ het WK in. Dat zorgt voor trots bij aanvoerder Orkun Kökçü, die ‘gematigd tevreden’ is over zijn eigen seizoen tot nu toe.

De 21-jarige middenvelder uit Haarlem staat op zeven goals en twee assists na 19 wedstrijden in de eredivisie en Europa League, maar de Turks international ziet nog genoeg ruimte voor verbetering voor zichzelf. ,,Ik ben gematig tevreden over mijn seizoen tot nu toe. Ik zie nog veel dingen die beter kunnen", zei Kökçü, die net als collega-middenvelder Sebastian Szymanski twee keer scoorde in de 5-1 overwinning op Excelsior. Kökçü vertelde bij ESPN dat hij een ‘rommelige voorbereiding’ had gedraaind. ,,Vanwege iets in de privésfeer kon ik er niet altijd bij zijn en dat was niet altijd even makkelijk. Nee, dat ging niet om een eventuele transfer, ik vertel het je zo nog wel even 1 op 1", zei hij nadat Karim El Ahmadi voor de camera van ESPN vroeg of het om zijn misgelopen transfer naar AS Roma ging.

Kökçü vindt dat Feyenoord best mag uitspreken dat het mee kan doen in de strijd om de landstitel. ,,We staan nu bovenaan, dus dat kun je gerust zeggen’’, zegt Kökcü. ,,Maar er komen in januari heel pittige wedstrijden aan, dan moeten we er ook meteen staan.’’

Dubbel gevoel over WK

In januari is het volgens de aanvoerder van Feyenoord een jaar geleden dat hij zelf een bijzonder lastige fase in zijn leven kende. Echt toelichten wil hij de situatie in de perskamer liever niet. ,,Het gaat namelijk om privézaken’’, zegt hij. ,,Tijdens wedstrijden ging het wel, maar als we niet speelden of trainen begon dat wel te knagen. In mijn privésfeer was het rommelig, mijn hoofd was er niet altijd bij. In de loop van het seizoen werd het gelukkig rustiger in mijn hoofd. En nu voel ik mij prima hoor. Alleen de trainer en mensen dichtbij mij wisten wel wat er speelde. IK ben in elk geval blij dat dat het achter de rug is. We zijn nu even vrij, dat is fijn. Even op adem komen en dan knallen als het WK weer voorbij is. Dat we weinig spelers daar hebben geeft een dubbel gevoel. We kunnen straks wel met een vrijwel volledige groep trainen, maar jongens die een WK meemaken beschikken over een unieke ervaring en nemen dat ook mee naar de club. Daar wordt iedereen beter van.’’

Feyenoord staat na 14 van de 34 speelrondes op 33 punten, drie boven Ajax en PSV. ,,Het seizoen begon voor ons natuurlijk niet optimaal, al was dat misschien logisch met veel nieuwe spelers. Ik ben trots dat we het dan toch voor elkaar hebben gekregen om onze poule in de Europa League te winnen en nu als koploper de winterstop in te gaan. Maar er zit nog heel veel rek in en we kunnen de komende tijd nog aan veel dingen werken als groep. Na de late nederlaag bij Sturm Graz stond er natuurlijk wel een beetje druk op, maar we hebben hard gevochten voor de goede resultaten van de laatste weken", sprak Kökçü, die komende woensdag nog met Turkije een oefeninterland speelt tegen Schotland.

Daarna heeft hij even vakantie en gaat hij met zijn teamgenoot Mohamed Taabouni, die voorlopig pas 13 minuten speelde in de hoofdmacht van Feyenoord, op bedevaart naar Mekka. ,,Daarna gaan we weer lekker trainen met de groep. Het seizoen duurt nog lang, maar we staan er goed voor en kunnen nog veel beter.”