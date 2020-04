OSS’20 loopt promotie mis ondanks voorsprong van 17 punten: ‘Deze keuze is niet te bevatten’

Toon Gerbrands over al dan niet doorgaan eredivisie: ‘Het is tijd voor duidelijk­heid’

31 maart Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV vindt het goed dat het kabinet duidelijkheid heeft geschapen over de onmogelijkheid om in de komende maanden betaald voetbal te spelen. Minister-president Mark Rutte liet desgevraagd klip en klaar weten dat door de corona-crisis tot 1 juni geen sprake is van profvoetbal in Nederland.