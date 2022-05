Oud-aanvaller van Ajax, Feyenoord en Nederlands elftal Henk Groot (84) overleden

De in Zaandijk geboren Groot begon zijn voetbalcarrière bij Stormvogels en werd in 1959 opgepikt door Ajax, waar hij direct een vaste waarde werd. Na 124 wedstrijden met 116 goals in de Amsterdamse hoofdmacht, maakte de spits de pikante overstap naar Feyenoord.



In Rotterdam verbleef Groot twee seizoenen, alvorens terug te keren naar Ajax, waar hij nog vijf jaar voetbalde. In de hoofdstad werd hij een onderdeel van het elftal waarin vedettes als Johan Cruijff, Wim Suurbier en Barry Hulshoff in opkomst waren. Groot verhuisde een linie naar achteren, naar het middenveld.



In totaal kwam Groot 39 keer uit voor het Nederlands elftal en daarin scoorde hij 12 keer. In 1969 kwam in een interland tegen Polen een einde aan de voetballoopbaan van Groot, toen een doodschop van Zygfryd Szoltysik zijn knie ernstig blesseerde.



Groot koos niet voor een loopbaan als trainer in de voetballerij. In 1970 werd hij namens de partij Gemeentebelangen verkozen in de gemeenteraad van Zaandijk.