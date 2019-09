Oud-bondscoach Jelle Goes: ‘Estland minder dan in eerdere ontmoetingen met Oranje'

Oranje moet vanavond winnen van Estland. De laatste keer in 2013 kwam Nederland goed weg met 2-2. In 2001 won Oranje maar nipt. ,,Maar dit Estland heeft minder kwaliteit dan toen’’, zegt Jelle Goes, oud-bondscoach van de Baltische staat.

Door Daniël Dwarswaard

Bij de ingang van het Lilleküla Stadion staat Ragnar Klavan groot afgebeeld. Kent u hem nog? De speler die via Heracles Almelo, AZ en het Duitse Augsburg uiteindelijk bij Europese topclub Liverpool terecht kwam. Nu verdient de verdediger zijn geld in de Italiaanse serie A bij Cagliari. Hij is dé man van Estland, de aanvoerder ook.

Maar Estland is qua kwaliteit een stuk minder dan het was in 2001 en 2013, de keren dat Oranje het in hoofdstad Tallinn zwaar had tegen de Esten. In 2013 maakte Robin van Persie pas in blessuretijd gelijk uit een strafschop (2-2). In 2001 won Oranje met 2-4, maar vraag niet hoe. Jelle Goes, nu manager van de jeugdopleiding van FC Utrecht, was toen in Estland assistent van bondscoach Arno Pijpers. Hij somt de doelpuntenmakers en de bijbehorende minuten zo op uit zijn hoofd. Pas in de blessuretijd maakte Patrick Kluivert de 2-3. Ruud van Nistelrooy scoorde nog 2-4.

Volledig scherm In 2001 won Oranje nipt met 2-4 van Estland. © ANP

Goes zat op de tribune en stond met een mobiele telefoon in contact met Pijpers. ,,Dat mocht toen nog’’, zegt Goes. ,,Op het moment dat we 2-1 voorkwamen, hadden we elkaar nét aan de lijn. Toen bleef het even dertig seconden stil. En nu? Ja, nu ligt Nederland er uit voor deelname aan het WK van 2002….We dachten: nu krijgen we heel land over ons heen. We waren nota bene net overgestapt van de KNVB naar de Estse bond. Uiteindelijk won Oranje dus nog en ging het een paar maanden later uit bij Ierland fout en miste Nederland alsnog het WK.’’