Oud-clubs houden minuut stilte voor Piet Schrijvers

Van Bronck­horst aast tegen Ajax op revanche voor debacle met Rangers: ‘We moeten opstaan’

Rangers FC is uit op revanche. Trainer Giovanni van Bronckhorst hoopt dat zijn aangeslagen ploeg zich in Amsterdam herpakt van de vernedering in de stadsderby tegen Celtic (4-0). ,,Er ging van alles mis, maar ik geloof in deze ploeg”, stelt de Nederlandse coach.

6 september