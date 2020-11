Oud-doelman en eredivisie-recordhouder Pim Doesburg (77) overleden

Doesburg begon zijn loopbaan in 1962 bij Sparta, de club waarmee hij in 1966 de KNVB-beker won door ADO in de finale met 1-0 verslaan. In 1967 stapte hij over naar PSV, maar in 1970 keerde hij op het oude nest terug. Tien jaar later tekende hij opnieuw in Eindhoven. Met PSV werd hij in zijn tweede periode twee keer landskampioen (1986 en 1987).