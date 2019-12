Oud-doelman Stuy: Record blijft eigenlijk in mijn handen, Bizot heeft het makkelijker

Het is niet voor het eerst dat Stuy een record kwijt kan raken. Een filmploeg volgde de voormalige keeper bijna 11 jaar geleden in het stadion van AZ. De Argentijn Sergio Romero kon in de thuiswedstrijd van de Alkmaarders tegen Willem II Stuy passeren als het ging om het aantal minuten zonder tegendoelpunt. Stuy kwam in het seizoen 1970-1971 tot 1082 achtereenvolgende minuten. Willem II scoorde echter al na 16 minuten, waardoor Romero het record misliep. ,,Toen heb ik de bos bloemen die we bij ons hadden maar aan die speler van Willem II gegeven in plaats van aan Romero", aldus Stuy, daarmee doelend op Saïd Boutahar.

De oud-Ajacied had in 1971 nog vaker de 'nul' kunnen houden, zegt hij. Stuy weet zich de thuiswedstrijd tegen Feyenoord in het Olympisch Stadion nog goed te herinneren. ,,Dat was op zaterdag, vier dagen voor de finale van de Europa Cup 1 van ons tegen Panathinaikos. Piet Keizer geloofde het al vrij snel en ging naar de kant om zich te sparen voor de finale", zegt Stuy. Keizer opende in de 11de minuut de score en liet zich in de 12de minuut vervangen. Feyenoord sloeg na rust drie keer toe: 1-3. ,,Ove Kindvall scoorde als eerste", herinnert Stuy zich. ,,Ik weet ook nog dat ik vaak vrij ver voor mijn doel stond en mee voetbalde. Rinus Michels was daar niet zo blij mee en zei dat dat tegen Panathinaikos toch echt niet de bedoeling was."

Stuy en zijn toenmalige trainer maakten een afspraak. ,,Als ik tegen Panathinaikos de nul zou houden, zou ik daarna in de laatste competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de spits mogen spelen." En zo geschiedde. Ajax won de finale van de Grieken met 2-0. Ajax, dat de titel dat seizoen aan Feyenoord moest laten, had tegen Go Ahead echter zoveel geblesseerde spelers dat Stuy aanbood toch maar gewoon te keepen. ,,Maar daar wilde Michels niets van weten. Afspraak was afspraak", aldus Stuy, die de gehele wedstrijd in de voorhoede stond. Hij vergeet de reactie van Barry Hughes, de toenmalige trainer van Go Ahead, niet snel. ,,,Hij is een keeper, dit is ongelooflijk", stamelde de Brit. Go Ahead won met 4-1.



Stuy gaat de wedstrijd tussen Sparta en AZ zaterdag thuis volgen. Bizot mag zijn record best afpakken, zegt hij. ,,Ik ben bijna 75 jaar. Straks neem ik het mijn graf nog mee in. Laat iemand anders het maar overnemen."