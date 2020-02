Oud PEC Zwolle-speler Mustafa Yücedag (53) overleden

Voor Mustafa Yücedag was PEC Zwolle een ideale springplank voor een mooie loopbaan. De middenvelder, groot geworden bij Zilvermeeuwen in Zaandam, kwam bij Ajax niet verder dan één wedstrijd in het eerste elftal. Twee succesvolle seizoenen en 50 wedstrijden later belandde Yücedag via PEC Zwolle als profvoetballer toch in zijn geboorteland, bij Sariyer.