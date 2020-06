Oud PSV-goalie Hans Segers (58) wordt de nieuwe keeperstrainer van ADO Den Haag

Segers heeft een schat aan ervaring in het betaald voetbal. Na een aantal jaren PSV te hebben gediend als tweede goalie, vertrok hij in 1984 naar Engeland. Achter Pim Doesburg was hij tot 19 duels in de eredivisie gekomen en na de terugkeer van Hans van Breukelen lonkte voor hem een kans bij Nottingham Forest. In Engeland bouwde Segers een schitterende loopbaan op, waarbij hij na zijn entree in Nottingham ook Wimbledon FC acht jaar op het hoogste niveau diende. Segers speelde honderden wedstrijden in de Premier League en groeide uit tot een gerenommeerde doelman. Op 36-jarige leeftijd keepte hij zelfs nog een duel voor Tottenham Hotspur.