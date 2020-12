Oude Kotte en Mendes Moreira schieten Excelsior naar achtste finales met zege op PEC Zwolle

TOTO KNVB-bekerExcelsior heeft zich als tiende club (na de negen vrijgelote clubs) geplaatst voor de achtste finales in de TOTO KNVB Beker. Door goals van Thomas Oude Kotte en invaller Ahmad Mendes Moreira werd PEC Zwolle vanavond met 2-0 verslagen in Rotterdam.

Omdat de 26 amateurclubs vanwege corona niet meer mee mogen doen aan het bekertoernooi, zijn in totaal negen teams vrijgeloot. Naast Feyenoord en AZ komen ook FC Volendam, Fortuna Sittard, ADO Den Haag, MVV Maastricht, Heracles Almelo, SC Heerenveen en NEC niet in actie. Excelsior gaat als eerste club naar de achtste finales door ook daadwerkelijk te winnen in de tweede ronde van de beker.



Excelsior verloor de laatste drie wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Coach Marinus Dijkhuizen koos daarom tegen PEC voor een 5-3-2 formatie, waarin de IJslandse spits Elías Már Ómarsson (dit seizoen al goed voor 19 goals in 18 duels) voorin werd vergezeld door Joël Zwarts. De 21-jarige linkspoot was in de counter een aantal keer gevaarlijk.

Na twee finaleplekken op rij - in 2014 en 2015 - lukte het PEC Zwolle de vijf seizoenen erna zelden om te overwinteren in het bekertoernooi. Alleen in 2017-2018, onder coach John van ‘t Schip, overleefden de Zwollenaren de jaarwisseling, maar was het avontuur na een kansloze nederlaag bij AZ al in januari voorbij.

Ook dit seizoen kan PEC een vervolg in de beker vergeten. De ploeg van trainer John Stegeman bleek vanavond niet in staat om Excelsior aan de kant te schuiven. PEC slaagde er maar niet in om de eerstedivisionist te overrompelen. Het tempo lag daar simpelweg te laag voor en de Zwollenaren konden geen gaatje vinden in de hechte defensie van de thuisploeg.

Voor rust waren er kansjes voor Pelle Clement - waaronder een kopbal op de bovenkant van de lat - en Mike van Duinen, die de bal vanuit een lastige hoek voorlangs schoot. Maar echt doorbijten? Dat deed PEC niet tegen de ploeg die twaalfde staat in de Keuken Kampioen Divisie.

Sterker, Excelsior nam na ruim een half uur de leiding. Bedoeld of niet, een voorzet van verdediger Thomas Oude Kotte viel zomaar binnen achter doelman Michael Zetterer. Kort daarvoor had PEC via Bram van Polen op 0-1 moeten komen, maar in plaats daarvan viel het doelpunt aan de andere kant. Stegeman reageerde meteen en bracht Slobodan Tedic en Mustafa Saymak binnen de lijnen voor Eliano Reijnders en Dean Huiberts.

Toen invaller Ahmad Mendes Moreira er in de 86ste minuut zelfs 2-0 van maakte, was de klus helemaal onmogelijk geworden. Op 19, 20 en 21 januari worden de wedstrijden in de achtste finales afgewerkt, maar PEC Zwolle zal daar wederom niet bij zijn.

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.