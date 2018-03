Oude Kotte en Tornes vertrekken aan het eind van dit seizoen bij Vitesse

Thomas Oude Kotte is bezig met zijn laatste maanden bij Vitesse. De verdediger uit Apeldoorn kiest na dit seizoen voor een transfervrije status. Hij hoopt op een avontuur in het buitenland. De Arnhemse club gaat zelf niet meer verder met de Deense doelman Michael Tornes.

Oude Kotte (22) kon bij Vitesse blijven, maar legt vanwege zijn toekomstplannen een nieuwe, meerjarige verbintenis naast zich neer. De Apeldoorner beschikt over een aflopend contract en daarmee komt in de zomer, na bijna tien jaar, een einde aan zijn avontuur in Arnhem.

Oude Kotte klom in die periode bij Vitesse op vanuit de jeugd naar het eerste team. Hij maakte in het voorjaar van 2016 tegen PSV zijn debuut in de eredivisie. In dit seizoen kreeg de verdediger meer speeltijd. Trainer Henk Fraser maakte tot dusver in zeven duels gebruik van de linkspoot uit Apeldoorn.

Tornes

De uitgangspositie van Michael Tornes (32) bij Vitesse is anders. De Arnhemse club zegt het aflopende contract van de Deense keeper formeel op.

Tornes is bezig met zijn tweede seizoen bij de eredivisionist. Hij is de derde doelman in de selectie, achter Jeroen Houwen en Remko Pasveer. Uitzicht op speeltijd is er niet. Vitesse zoekt voor volgend jaar naar versterking van buitenaf.

Vitesse heeft vertrouwen in Houwen. Eerder deze week werd al bekend dat de Limburger zijn contract met drie jaar heeft verlengd tot juli 2021. De club lichtte verder de eenjarige optie op het contract van Lassana Faye. De Rotterdammer ligt daarmee tot juli 2019 vast.

Huurlingen

Bij Vitesse lopen na dit seizoen de huurovereenkomsten met Matt Miazga, Mason Mount, Fankaty Dabo af. De Arnhemse club bekijkt in samenspraak met de spelers en hun club Chelsea of een nieuwe huurperiode mogelijk is.