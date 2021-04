Overmars bevestigt: ‘Stekelenburg blijft, snel duidelijkheid over Onana’

,,Dat is zo goed als rond", antwoordde Overmars voor de camera van RTL7 op de vraag of Stekelenburg langer aan de koploper van de eredivisie verbonden blijft. De 38-jarige doelman is bij Ajax de vaste vervanger van Onana, die in februari voor een jaar geschorst werd nadat hij (per abuis) een verboden middel nam. Desondanks hoopt de club dat ook de eerste doelman uit Kameroen de club trouw blijft. ,,We zijn met hem in gesprek en ik hoop snel duidelijkheid te hebben, waarschijnlijk in de komende weken.”