Overmars onverbiddelijk: Ajax laat gewilde Antony en Alvarez niet gaan

Droomtrans­fer helemaal rond: Malen tekent voor vijf jaar bij Borussia Dortmund

18:40 Het was al bepaald geen geheim meer, maar is nu helemaal rond: Donyell Malen vervolgt zijn carrière in de Bundesliga. Borussia Dortmund neemt de aanvaller voor zo'n dertig miljoen euro over van PSV. Malen tekent een contract voor vijf jaar in Dortmund.