Overname NAC=Breda laat op zich wachten, KNVB vraagt om aanvullende informatie

Reportage Sittard omarmt wereldster Burak Yilmaz, maar gekte blijft uit: ‘Nee hoor, geen hond te zien’

Velen kunnen het nóg niet geloven. Maar vanmiddag streek hij wel degelijk neer in Sittard. Burak Yilmaz (37), Turkse goalgetter, is vanaf nu officieel spits van Fortuna. Kroniek van een wonderlijke presentatie. ,,Wie belt me nou de hele tijd, zeg?!’’

14 juli