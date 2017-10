Overtuigend PSV beleeft beste seizoensstart in deze eeuw

Door Maarten Wijffels



Zo saai als vorige week Feyenoord - Ajax was, zo levendig was vandaag de volgende topper in de eredivisie tussen Vitesse en PSV. Zes goals, de ene nog mooier dan de andere, veel strijd en duels en gaandeweg spelers die op het randje balanceerden van een rode kaart. De Gelredome zag een gevecht met de intensiteit van een Europese wedstrijd. En daarmee was deze topper in tegenstelling tot die van vorige week in de Kuip wel reclame voor de eredivisie.



Belangrijkste titelkandidaat

PSV houdt door de zege een marge van vijf punten op Ajax. En de kloof met Feyenoord is verder uitgediept naar liefst tien punten. Op amper een derde van de competitie. Met 27 punten uit 10 duels beleven Phillip Cocu en zijn team nu de beste seizoensstart sinds het begin van deze eeuw. De teller qua doelpunten staat al op 33, een gemiddelde van meer dan drie goals per duel. Het zijn de cijfers van de voorlopig belangrijkste titelkandidaat, zoveel is duidelijk.



Na de midweekse bekerwinst tegen Volendam keerden bij PSV drie lichtgeblesseerde doelgerichte aanvallers (Locadia, Pereiro, Bergwijn) terug in de selectie. Opnieuw bleek dat het surplus aan aanvallende kwaliteit de basis voor de zege.



Vooral Locadia leefde zich uit onder het open dak van de Gelredome. Zijn 1-2 en 1-3 die de wedstrijd beslisten waren de goals van een spits met zelfvertrouwen, daarbij geholpen door matig keeperswerk van Vitesse-goalie Pasveer. Een schot van 25 meter van Locadia zeilde in de bovenhoek, bij de 1-3 kapte de spits met links achter zijn standbeen een tegenstander uit, om daarna met rechts een krulschot te plaatsen in de verre hoek. Tussendoor was Locadia ook de maker van de Arnhemse 1-1. Locadia verlengde bij een corner de bal ongelukkig in eigen doel.