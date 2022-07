Owen Wijndal ontving na Ajax-transfer felicitatie, zegen en tips van Louis van Gaal

De overstap van AZ naar Ajax hing voor Wijndal al geruime tijd in de lucht. De mogelijke transfer besprak de linksback dan ook al met bondscoach Van Gaal. ,,We hebben het er natuurlijk wel over gehad. Ik heb niet zo specifiek gevraagd: trainer, vindt u dit een goede stap, want dan doe ik het. Maar ik heb wel gevraagd wat hij ervan zou vinden. Toen zei hij: ‘Ik denk dat het een goede keuze is.’”

,,Gefeliciteerd, stond erin en hij zei dat hij dacht ik een goede keuze had gemaakt. Oh ja, en hij gaf me nog tips mee om te verbeteren”, voegt de Zaandammer nog toe met een brede grijns. ,,Dat ging het over omschakelen naar verdedigen toe, dat ik dat goed in de gaten moest houden. Dus ik zei: ‘Dankuwel trainer, ik hoop dat we het WK samen winnen’. Dat was wel grappig. Dat was voor mij ook wel een heel bijzonder appje, dat de bondscoach je feliciteert.”