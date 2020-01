Özyakup begint gelijk in de basis, Kökcü geblesseerd

,,Maar dat kan’’, zegt Ozyakup. ,,Want ik heb vorige week woensdag nog 75 minuten gespeeld voor Besiktas in een bekerwedstrijd. En in het weekeinde zou ik ook spelen maar omdat Feyenoord toen heel concreet was, hebben we besloten dat niet te doen.’’

De middenvelder is volgens eigen zeggen fit en ook Advocaat had die indruk. ,,Dit is een ervaren jongen en ik heb hem ook gewoon meteen nodig want veel keuzes zijn er niet op het middenveld’’, zegt Advocaat. ,,Oguzhan is een irritante speler. Dat heb ik zelf meegemaakt toen hij met Besiktas tegen Fenerbahce speelde. Hij kreeg het aan de stok met Robin van Persie. Die twee waren vrienden, maar hebben toen twee jaar niet meer met elkaar gesproken. Die ruzie ging door in de tunnel, Özyakup wilde Robin bijna dood maken. Ik zocht een speler met creativiteit, maar ook eentje die vervelend kan zijn voor tegenstanders. Noem het gerust irritant. Dat is Özyakup. En dat wil ik van hem zien bij Feyenoord.’’

Volledig scherm Robin van Persie bij Fenerbahce. © REUTERS

De sterke reeks van Feyenoord kan de dubbele cijfers bereiken. Moet zelfs, als het aan Dick Advocaat ligt. Negen keer op een rij bleef de trainer met zijn ploeg ongeslagen in de eredivisie. Tegen Emmen thuis moet de reeks worden doorgetrokken en als Ajax dan inderdaad van PSV wint, staan de Rotterdammers zomaar opeens vier punten voor op de ploeg uit Eindhoven.

,,Ik kijk alleen naar onze wedstrijden’’, zegt Advocaat. ,,Wij moeten Emmen verslaan. De rest is onbelangrijk. Het doel blijft het bereiken van Europees voetbal. En als dat is gelukt, kunnen we kijken wat er nog meer mogelijk is.’’

Bozenik

Advocaat verwelkomde deze week niet alleen Özyakup op het veld. De Slowaakse spits Robert Bozenik zit morgen op de bank. Bozenik zou de wedstrijd tegen FC Emmen niet halen, voorspelde Advocaat al kort na de winst tegen Fortuna Sittard in het bekertoernooi op dinsdagavond. ,,Maar hij begint als wissel. Hij is nog erg bescheiden, maar dat is normaal voor jongens uit die landen. En bovendien is hij nog jong. Özyakup is ervaren en dat zie je.’’

Tegen Emmen moeten Eric Botteghin en Leroy Fer op hun tellen passen. Een nieuwe gele kaart betekent een schorsing voor de kraker volgende week in Alkmaar tegen nummer twee AZ.