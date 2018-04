De Ligt en Padt zijn het eens over gestolen overwinning Ajax

,,Ja, deze overwinning was wel gestolen ja, dat kan ik moeilijk ontkennen’’, erkende verdediger Matthijs de Ligt na afloop. ,,We speelden gewoon niet goed, er zat heel weinig energie in. Natuurlijk hebben veel jongens interlands gespeeld, dat zal een rol hebben gespeeld, maar we mogen dat niet als excuus gebruiken. Het enige waarvoor we onszelf een schouderklopje mogen geven, is de manier waarop we ons in de slotfase hebben teruggeknokt.’’



De Ligt zelf was afgelopen week veelbesproken, nadat hij twee keer uitstekend speelde voor het Nederlandse elftal, tegen Engeland en Portugal. ,,Van positivisme kun je van de ene kant nooit genoeg krijgen, maar het is aan mij om goed met de druk en de verwachtingen om te gaan’’, aldus De Ligt. ,,Er zijn genoeg jongens aan onderdoor gegaan, zo is het ook. Of ik er wel goed mee om kon gaan? Dat moet gaan blijken. Ik kan dat nu nog niet zeggen. Het is helemaal aan mij om dat te laten zien.’’



De Ligt vierde afgelopen week een vrije dag in Barcelona, samen met ploeggenoot Justin Kluivert, en werd prompt in verband gebracht met een transfer. ,,Ach, dat hoort erbij blijkbaar’’, aldus De Ligt. ,,Iedereen mag schrijven wat hij wil. Het enige wat ik er zelf van heb geleerd, is dat ik blijkbaar niet meer ongemerkt op vakantie kan. Het zij zo.’’