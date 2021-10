Paes, Openda, Okita en Sangaré de uitblinkers, onvoldoendes bij verliezend Ajax en Feyenoord

Wie waren de uitblinkers in speelronde 8? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen in de eredivisie.

Maarten Paes was verantwoordelijk voor de grootste verrassing van het weekend door het ongenaakbare Ajax te weerstaan als Utrecht-keeper. Hij kreeg een 8 voor zijn optreden in de Johan Cruijff Arena, waar Ajax ondanks twintig kansen niet scoorde.



Vitesse-aanvaller Loïs Openda was dan weer de beul van Feyenoord met zijn twee treffers en kreeg ook een 8. NEC-aanvaller Jonathan Okita, die zijn vorm onderstreepte met een treffer een twee assists, kreeg ook een 8. Ibrahim Sangaré was belangrijk voor zijn club PSV, door in de 83ste minuut de ban te breken tegen Sparta. Hij kreeg ook een 8.



Twente-aanvaller Dimitrios Limnios had niet zijn avond tegen FC Groningen en kreeg een 4 voor zijn optreden. Net wat minder dan PEC-aanvaller Daishawn Redan, Cambuur-verdediger Erik Schouten en Willem II-verdediger Ulrik Jenssen.

FC Groningen – FC Twente 1-1

FC Groningen: Leeuwenburgh 6; El Hankouri 6,5, Dammers 6,5, Kasanwirjo 6,5, Van Hintum 6; Ngonge 6,5 (79. D. van Kaam -), Dankerlui 6, De Leeuw 6,5 (90. Mortensen -), Suslov 7, Abraham 5,5 (60. Kalley 6); Strand Larsen 6 (79. Postema -)



FC Twente: Unnerstall 6,5; Everink 6,5 (86. Dumic -), Hilgers 6,5, Pröpper 6, Sadilek 6,5; Brama 5,5, Vlap 6 (69. Cleonise -), Zerrouki 6 (86. Oosterwolde -); Rots 5 (55. Misidjan 6), Van Wolfswinkel 5, Limnios 4 (69. Ugalde -).

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 4,5

Man of the match: Grote roerganger aan de kant van FC Groningn was Tomas Suslov die voor een ontketende openingsfase van zijn ploeg zorgde en door een gedreven actie een groot aandeel had in de treffer van Cyriel Ngonge.

RKC – Go Ahead Eagles 1-1

RKC: Vaessen 5,5; Gaari 6, Meulensteen 6, Touba 5,5, Büttner 6,5 (79. Lutonda -); Anita 5,5, Azhil 5,5, Van der Venne 6 (62. El Bouchataoui - ); Daneels 6 (76. Kramer -), Odgaard 5,5, Bakari 5,5

Go Ahead Eagles: Hahn 6,5; Lucassen 6,5, Idzes 6, Kramer 5,5, Kuipers 7, Brouwers 5; Rommens 6,5, Cordoba 6,5 (80. Deijl -), Botos 5,5 (80. Heil -), Oratmangoen 6; Cardona 5,5, (72. Lidberg -)

Scheidsrechter: Blank 5,5

Man of the match: Bas Kuipers dacht even de beslissende assist op spits Isac Lidberg te geven, maar de winnende goal van de Zweed werd afgekeurd. Niettemin is Kuipers een van de meest constante spelers van Go Ahead Eagles dit seizoen.

Heracles – Willem II 3-2

Heracles: Blaswich 6,5; Fadiga 6, Rente 5,5, Knoester 6 (84. Les -), Quagliata 6; Schoofs 7 (68. Kiomourtzoglou -), Vloet 7, De La Torre 6,5; Basacikoglu 5 (68. Azzaoui -), Sierhuis 6 (78. Bakis -), Burgzorg 7 (78. Laursen -)

Willem II: Wellenreuther 7; Owusu 6, Bergström 5,5, Jenssen 4,5, Köhn - (15. Svensson 6,5); Llonch 6.5, Saglam 5 (60. Meerveld 6,5), Saddiki 6; Nunnely 6 (84. Yeboah -), Wriedt 5,5 (60. Kampetsis 6), Köhlert 6,5 (84. Nelom -)

Scheidsrechter: Dieperink 6

Man of the match: Weer sloeg Heracles om in de blessuretijd. Eerder al won de ploeg van AZ in de absolute slotfase. Nu was invaller Ismail Azzaoui de gevierde man met zijn goal. Het was pas zijn tweede goal voor Heracles. En dat nog wel tegen zijn voormalige club Willem II.

PEC Zwolle – Heerenveen 0-1

PEC Zwolle: Lamprou 6,5; Pabai 5,5 (87. Koolwijk -), Kersten 6, Van Polen 5,5, Nakayama 6; Strieder 5, Huiberts 5, Kastaneer 6 (76. Adzic -) Saymak 5,5 (71. Fernandes -); Redan 4,5 (71. Landu -), Tedic 5

Heerenveen: Mous 7; Van Ewijk 5,5, Van Beek 7, Dresevic 5, Woudenberg 5; Nygren 5 (61. Musaba -), Madsen 5, Halilovic 6, J. Veerman 5,5; Van der Heide 5 (61. Al Hajj -), H. Veerman 5,5

Scheidsrechter: Higler 5

Man of the match: Tweede keeper Xavier Mous onderscheidde zich juist tegen de club waar hij vorig seizoen nog vijftien wedstrijden voor speelde. Het was de eerste basisplaats voor Mous bij Heerenveen.

Volledig scherm Xavier Mous. © Pro Shots / Niels Boersema

Fortuna Sittard – NEC 1-3

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Pinto 5, Angha 5 (72. Lake -), Janssen 5 (46. Lonwijk 6), Cox 5; Duarte 5,5, Rienstra 5, Musaba 5 (35. Noslin 5), Tekie 5 (46. Johansson 5); Sambou 5, Seuntjens 6

NEC: Branderhorst 6; Van Rooij 7, Barreto 6, Márquez 6, Odenthal 6,5, El Karouani 7; Schöne 7, Bruijn 7 (90. Vet -); Okita 8, Tavsan 7 (87. Akman -), Mattsson 6

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: Jonathan Okita is de eerste speler sinds 14 december 2013 die voor NEC bij minimaal 3 goals direct betrokken was in een Eredivisie-duel. Het tekent de vorm van de snelle buitenspeler die de belangrijkste aanvaller van het dit seizoen goed presterende NEC.

Cambuur – AZ 1-3

Cambuur: Stevens 5,5; Schmidt 5, Schouten 4,5 (63. Tol -), Mac-Intosch 6 (73. Ter Heide -), Bangura 5,5; Maulun 5, Hoedemakers 5, Paulissen 5 (46. Kiss 5,5); Breij 6, Boere 5 (62. Uldrikis -), Kallon 5 (70. Sambissa -)

AZ: Vindahl 6; Sugawara 6,5, Hatzidiakos 6,5, Martins Indi 6,5, Wijndal 7,5; Midtsjø 6 (43. Reijnders 6), De Wit 6,5, Clasie 7,5; Gudmundsson 5,5 (66. Evjen -), Pavlidis 5 (80. Aboukhlal -), Karlsson 6 (80. Witry -)

Scheidsrechter: Kamphuis 6

Man of the match: Owen Wijndal lijkt weer helemaal terug na zijn slepende blessure, waardoor hij lang niet helemaal fit was. Tegen Cambuur was hij goed voor een assist en een doelpunt.

Volledig scherm Owen Wijndal haalt uit namens AZ tegen Cambuur. © ANP

Ajax – FC Utrecht 0-1

Ajax: Pasveer 6; Mazraoui 5,5, Timber 6, Martinez 6 (80. Danilo -), Tagliafico 6 (57. Blind 6); Alvarez 6, Gravenberch 5 (57. Klaassen 6); Neres 5 (57. Antony 5,5), Berghuis 5,5, Tadic 5,5; Haller 5 (73. Daramy -)

FC Utrecht: Paes 8;Van der Maarel 6,5, Van der Hoorn 6,5, Janssen 6 (80. Ter Avest -), Warmerdam 7,5; Maher 6, Van de Streek 5,5 (61. Q. Timber -), Van Overeem 6,5; Sylla 5 (61. Mahi -), Douvikas 6,5, Ramselaar 6,5

Scheidsrechter: Nijhuis 6,5

Man of the match: Zijn driedubbele redding (twee keer op een inzet van Haller, een keer op die van Tadic) in de tweede helft was het meest in oog springende wapenfeit van Utrecht-doelman Maarten Paes, die vorig seizoen nog geblesseerd raakte in de Johan Cruijff Arena en een miserabel seizoen beleefde. De eerste eredivisiedoelman die dit seizoen de nul weet te houden tegen Ajax was de uitblinker voor Utrecht.

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Vitesse – Feyenoord 2-1

Vitesse: Houwen 7; Doekhi 7, Bazoer 7 (90. Oroz -), Rasmussen 7; Dasa 6,5, Bero 6, Gboho 6,5 (90. Vroegh -), Tronstad 7,5, Wittek 6 (90. Hajek -); Darfalou 5,5, Openda 8 (90. Buitink -)



Feyenoord: Bijlow 6,5; Pedersen 6,5, Trauner 7, Senesi - (26. Geertruida 5), Malacia 6; Kokcu 6, Til 6, Aursnes 6 (68. Toornstra -); Jahanbakhsh 5, Linssen 5 (68. Dessers -), Sinisterra 6

Scheidsrechter: Gözübüyük 5

Man of the match: Het was tot voor de wedstrijd tegen Feyenoord nog niet het seizoen van Loïs Openda, maar zondagmiddag kwam de Belgische aanvaller los. Hij profiteerde optimaal van de fouten van de Feyenoord-verdediging en maakte twee treffers.

Volledig scherm Loïs Openda © Pro Shots / Paul Meima

PSV – Sparta 2-1

PSV: Drommel 6; Mwene 6, Ramalho 6, Boscagli 6, Max 6; Van Ginkel 5,5 (61. Thomas -), Sangaré 8; Gakpo 6, Götze 5,5, Doan 5,5 (61. Vinícius 5,5); Zahavi 4,5 (87. Vertessen)

Sparta: Okoye 7,5, Abels 6,5, Vriends 7, Heylen 6,5, Jans 6,5 (87. Masouras -); Auassar 6,5, Smeets 6, Osman 6 (87. Engels -), Mijnans 6,5, Emegha 6 (75. Thy -), Van Crooij 5 (60. Goudmijn 6)

Scheidsrechter: Van der Eijk 6,5

Man of the match: Ibrahim Sangaré maakte afgelopen donderdag al de belangrijkste eerste treffer in de Europa League tegen Sturm Graz. En vanavond tegen Sparta brak hij de ban voor PSV met zijn fraaie uithaal in de 82ste minuut. Zijn tweede eredivisietreffer uit zijn loopbaan.

Volledig scherm Ibrahim Sangaré © Pro Shots / Toin Damen