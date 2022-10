Panenka | Aad de Mos: ‘Ik zou een lasso om de nek van Tadic gooien en hem terughalen’

met videoElke maandag blikt AD Sportwereld in de videorubriek ‘Panenka’ terug op het eredivisieweekend. De rubriek is een mix van actualiteit en een luchtige kijk op ons voetbal. Iedere maandag rond 18.00 uur verschijnt een nieuwe aflevering. Bekijk de nieuwste met columnist Sjoerd Mossou en presentator Etienne Verhoeff hierboven.

Uiteraard kwam het gedrag van Dusan Tadic aan bod. De aanvoerder van Ajax bemoeide zich na zijn wissel tegen FC Volendam (2-3 zege) nadrukkelijk met het coachen van zijn medespelers. ,,Het was heel ongemakkelijk, een beetje overacting van Tadic. Je zag gewoon het ongemak tussen een trainer en aanvoerder’’, aldus Mossou. ,,Ik denk niet dat het aan aanval was op de status van de trainer. Schreuder had eigenlijk gewoon naar hem toe moeten lopen en moeten zeggen: ‘vriend, ga nou even zitten'.’’

Daar kon ook Aad de Mos zich in vinden. De oud-coach had het gedrag van Tadic zelf nooit geaccepteerd. ,,Ik zou een lasso om de nek van Tadic gooien en hem terughalen’’, zegt De Mos in de nieuwste aflevering van Panenka.

In de aflevering gaat het verder over opmerkelijk supportersgedrag op de tribunes, de wereldtitel van Max Verstappen in de Formule 1, de bizarre mijlpaal van Cristiano Ronaldo én de nieuwe helden Erling Haaland en Kylian Mbappé. ,,Dat worden de nieuwe Messi en Ronaldo.’’

Volledig scherm Dusan Tadic. © Play