Panenka: Een ontspannen blik op actuele voetbalzaken

,,Het is een vooruitblik op het voetbalweekend, met oog voor hoofd- en bijzaken’’, zegt Sjoerd Mossou. ,,Het kan gaan over de stand van zaken bij PSV, maar ook over iets geks. Vorige week spraken we over Michel Vlap, een jongen met een naam voor een voetbalplaatje. We zitten aan de bar over voetbal te ouwehoeren, net als alle voetballiefhebbers. Kort, krachtig, luchtig, dat moet het zijn.’’



Panenka is de opvolger van ‘Sjoerds eredivisie’, waarin Mossou de voorbije maanden solo te zien was. „Nu is het een soort talkshow, dat is leuker’’, zegt hij. ,,Een gesprek met een presentator, meer een conversatie over voetbal. Het duurt niet te lang, maar moet goed genoeg zijn om de kijker op de hoogte te brengen van wat er speelt.’’



De videorubriek wordt gepresenteerd door Hidde van Warmerdam, die tijdens de Giro, de Tour en de Vuelta live-uitzendingen op AD.nl verzorgde. ,,Het is leuk om met Sjoerd, die een buitengewone kennis van voetbal heeft, over het spelletje te praten. We willen de kijker informeren en misschien zelfs van inzicht laten veranderen.’’



De naam van de talkshow slaat op de locatie waar die wordt opgenomen: Sportsbar Panenka in Rotterdam, vernoemd naar de Tsjechische voetballer die in 1976 tekende voor de beroemdste penalty aller tijden. Mossou: ,,Dat we voor een sportsbar hebben gekozen, is geen toeval. Het is er gezellig, er is oog voor sport, maar ook voor ontspanning. Dat sluit goed aan op ons programma.’’



Sjoerd Mossou en Hidde van Warmerdam kijken vanmiddag vooruit naar speelronde 13. ‘Panenka’ zal vanaf 16.00 uurte zien zijn op deze website.