Panenka | ‘Feyenoord kampioen? Het zou een wonder zijn, maar ze gaan het wel worden’

Ajax verliest hoofd in Berlijn: 'Misschien waren er ook wel frustra­ties over de manier waarop dit seizoen loopt'

Met een rode kaart, de vlam in de pan en een 3-1 nederlaag droop Ajax tege Union af uit Europa. Na de volgende, vroege aftocht waren de rapen gaar, en de ontluistering en frustratie groot in Berlijn. Slechte verliezers? Trainer John Heitinga vindt van niet. ,,We zijn echt wel grote verliezers.”