Panenka | ‘Renovatie Ajax moet beginnen bij de trainer’

Tóch nog een schaal in Amsterdam: ‘Je doet ons tekort als je zegt dat dit een troost­prijs is’

Wat de mannen niet lukte, flikten de vrouwen van Ajax wel. Met een galavoorstelling in Zwolle (1-6) greep de ploeg van aanvoerder Sherida Spitse het eerste kampioenschap in vijf jaar tijd. ,,Dit is geen troostprijs voor Ajax, dit is een hoofdprijs.”