Pantelis Hatzidiakos over rellen na verlies AZ: ‘Als je zulke gekke dingen gaat doen, blijf lekker thuis’

Zelfs in topjaar blijft AZ Mania uit: ‘Er zit weinig jus op in Alkmaar’

AZ speelt morgen een historische wedstrijd. Na de nipte nederlaag in Londen tegen West Ham United heeft de club best een goede kans om de finale van de Conference League te halen. Ondanks deze unieke prestatie is er bepaald geen AZ Mania in Nederland. Hoe komt dat?