Pardew maakt zich zorgen om storm: ‘Freaky weather is angstaanjagend’

Je zou denken dat ze zich bij de nummer 17 van de eredivisie over andere zaken druk maken, maar trainer Alan Pardew vreest voor zondag vooral de aangekondigde zuidwesterstom. ,,Ik maak me zorgen om het weer”, zegt de Engelsman in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Sparta. ,,Onder normale omstandigheden zijn we er klaar voor. Iedereen is fit en we hebben weer wat vertrouwen, maar we willen niet verrast worden door freaky weather. Ik heb de vooruitzichten gezien en het is angstaanjagend.”