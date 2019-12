Pardew moet ADO in eredivisie houden: ‘Alles begint met werklust en passie’

De nieuwe trainer neemt zijn 50-jarige landgenoot Chris Powell als assistent mee. Vijfvoudig international Powell maakt ook deel uit van de staf van de Engelse bondscoach Gareth Southgate. Het duo wordt volgende week donderdag (2 januari) gepresenteerd in Den Haag.

Pardew werkte in Engeland als trainer bij onder meer West Ham United, Southampton, Newcastle United, Crystal Palace en West Bromwich Albion. Hij volgt de opgestapte Fons Groenendijk op bij ADO Den Haag. Assistent Dirk Heesen fungeerde de afgelopen weken als interim-hoofdtrainer. Hij gaat onder Pardew weer verder als assistent.

Pardew heeft ADO al live aan het werk gezien. ,,Ik ben blij dat ik in de zoektocht naar een nieuwe uitdaging ben uitgekomen bij ADO Den Haag”, stelt hij in een persbericht van de club. ,,Het is een mooie en warme club, waar alles begint met werklust en passie. De ploeg zit in een moeilijke periode, maar we gaan er alles aan doen om het tij te keren. Dat moeten we met z’n allen doen. Met de spelers, de staf, het personeel en de fans. Samen gaan we voor een comeback.”

ADO polste eerder Maurice Steijn voor een terugkeer naar Den Haag. ,,We zijn erg blij met de aanstelling van Alan, die zijn sporen verdiend heeft in het Engelse voetbal‘’, vult ADO-directeur Mohammed Hamdi in het persbericht aan. ,,Hij beschikt over veel ervaring en dat is belangrijk in de huidige situatie. Tijdens de gesprekken zijn we zeer enthousiast geraakt over de voetbalvisie van Alan en de manier waarop hij de weg omhoog denkt te kunnen vinden met ADO Den Haag. Ook Chris brengt veel ervaring met zich mee, als speler en als trainer. We heten Alan en Chris van harte welkom.‘’

Volledig scherm Chris Powell wordt de assistent van Pardew in Den Haag. © Getty Images