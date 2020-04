Pardew na acht duels weer weg bij ADO: ‘Ik kijk terug op een mooi avontuur’

Behalve Pardew vertrekken ook assistent-coaches Chris Powell (50) en Paul Butler (34), van wie de contracten afliepen. Algemeen directeur Mohammed Hamdi over het besluit: ,,Alan heeft vier maanden geleden zijn nek uitgestoken door de klus bij ADO Den Haag aan te nemen in een zeer lastig seizoen voor de club. Daar hebben wij veel respect voor, wat ook geldt voor zijn staat van dienst in het voetbal. Wegens de situatie omtrent het coronavirus kon er tot slechts 7 maart gevoetbald worden, maar wij bedanken Alan, Chris en Paul voor hun inspanningen. We wensen ze veel succes en hebben ze laten weten dat ze altijd welkom zullen zijn bij onze club.”



Pardew blijft een warm gevoel houden voor de club, zo laat hij op de clubsite weten. ,,Ik wil iedereen bij ADO Den Haag bedanken voor de afgelopen maanden. In het bijzonder de spelers, die alles hebben gegeven op het veld”, stelt de trainer. ,,Ik koester positieve gevoelens voor deze club en heb genoten van de passie van de fans. Ik kijk terug op een mooi avontuur in Nederland. Het is jammer dat de samenwerking eindigt, maar ik wens ADO Den Haag veel succes in de toekomst.”