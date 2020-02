Pardew spreekt waardering uit voor KNVB: ‘In Engeland gaat dat niet zo snel’

Die hoefden nu niet de weg op, al is het met nog geen 25 kilometer maar een kippeneindje van Den Haag naar Rotterdam. Afgelasten is 1, de wedstrijd opnieuw inplannen is 2. De bond koos voor dinsdag 20.45 uur. Ook omdat zowel ADO als Sparta klaar is in de beker. Beide clubs hebben nu één doel en dat is in de eredivisie blijven.